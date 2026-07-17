В домах на Комсомольской площади восстановили подачу горячей воды

В Тамбове на Комсомольской площади восстановили подачу горячей воды. Специалисты теплоснабжающей организации провели дополнительные монтажные работы оборудования тепловой камеры на пересечении Моршанского шоссе и 2-ой Шацкой.
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