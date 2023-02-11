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Вернувшегося с отдыха Джигана заметили с огромным фингалом в столичной клинике

Вернувшегося с отдыха Джигана заметили с огромным фингалом в столичной клинике

После  отдыха за рубежом Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Россию. Около недели супруга 37-летнего рэпера не выходила на связь с подписчиками.

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