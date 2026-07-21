Врач Шуппо: курение истощает иммунные клетки и вызывает системное воспаление

Курение оказывает негативное влияние на организм человека, причем доказано, что не только сигареты, но и пар от вейпов, и безникотиновые жидкости наносят удар по звеньям иммунитета и нарушают работу иммунных клеток.
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