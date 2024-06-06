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Светлов о том, можно ли закрыть Макдэвида: «Это вопрос к Баркову. Он уже оставил позади Кучерова, звезд «Торонто» и «Рейнджерс». Впереди самый сложный вызов»

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон». – Макдэвида можно закрыть? – Этот сложный вопрос – к универсальному форварду «Флориды» Баркову.

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