"А почему бы в Москве или Питере не создать фирменный книжный магазин "Дальний Восток"?"

"А почему бы в Москве или Питере не создать фирменный книжный магазин "Дальний Восток"?"

Организаторы Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева (12+), новый сезон которой стартовал 1 февраля 2022 года, продолжают серию онлайн-конференций (12+), посвященных Премии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх