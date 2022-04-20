"А почему бы в Москве или Питере не создать фирменный книжный магазин "Дальний Восток"?"

Организаторы Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева (12+), новый сезон которой стартовал 1 февраля 2022 года, продолжают серию онлайн-конференций (12+), посвященных Премии.
Популярные статьи
- Экипажи ВКС России нанесли авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ
- Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
- В Германии почтили память павших советских героев, отдавших свои жизни за освобождение Европы от фашизма
Свежие комментарии