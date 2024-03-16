Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве разработчика «Спутника V»

Ботиков работал старшим научным сотрудником и являлся соавтором патента на вакцину. Хорошевский суд Москвы отправил в колонию особого режима Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, передаёт РИА Новости.
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