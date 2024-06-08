Нейродерматозы: Почему сбоит нервная система, а страдает кожа?

О таком явлении, как нейродерматоз, говорят в случаях, когда кожа приходит в состояние болезненного раздражения, обусловленного избыточной чувствительностью нервной системы к факторам, либо действующим извне, либо появляющимся во внутренней среде организма.
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