За 1,5 недели в Омске два пассажирских автобуса во время движения съехали в кювет на Красном Пути. Известно как минимум об одной пострадавшей.
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За 1,5 недели в Омске два пассажирских автобуса во время движения съехали в кювет на Красном Пути. Известно как минимум об одной пострадавшей.