Трудовая инспекция расследует групповой несчастный случай на заводе в Петрозаводске

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего. Государственная инспекция труда Карелии приступила к расследованию группового тяжелого несчастного случая, происшедшего на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
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