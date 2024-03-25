Детский омбудсмен Львова-Белова наградила школьников, спасших людей из "Крокуса"

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова вручила награды школьникам Артему Донскову и Исламу Халилову, которые вывели сотни людей из концертного зала "Крокус Сити Холл" во время теракта.
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