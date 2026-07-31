Мне указали на дверь, сказав, что мое присутствие здесь лишнее. Я ушла молча, оставив позади дом, в который вложила не только все свои сбережения, но и частичку души
— Ты нам мешаешь жить, Елена. Понимаешь? Просто мешаешь. Мы задыхаемся в этом доме из-за твоих вечных правил и претензий.
Комментарии
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Правильно, молодец Елена. справилась!!! Ушла от этих эгоистов и халявщиков и нашла сама себя и теперь может пожить просто для себя.
Причины, как сделала Лена, конечно же серьезные и вызывают к ней большое уважение! Однако, при всем понимании причин такого поступка, хочется спросить эту трудолюбивую и энергичную женщину: А до рубикона на кухне с мокрым полотенцем, ей не приходило в умную голову, что явный эгоизм, её окружающих родных людей, она не могла или не хотела замечать? Или жертвенность ради близких людей и ожидание их благодарности выше всех других доводов (скорее инстинктов)??? При тех способностях и разуме Лены, очень хорошо изложенных в рассказе, мне кажется что рациональное зерно в её действиях и поступках непременно должно было быть....
Прежде чем вкладываться в чужое, по сути, жильё - головой надо думать.
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