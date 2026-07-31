Мне указали на дверь, сказав, что мое присутствие здесь лишнее. Я ушла молча, оставив позади дом, в который вложила не только все свои сбережения, но и частичку души

Алексей Сафронов

Причины, как сделала Лена, конечно же серьезные и вызывают к ней большое уважение! Однако, при всем понимании причин такого поступка, хочется спросить эту трудолюбивую и энергичную женщину: А до рубикона на кухне с мокрым полотенцем, ей не приходило в умную голову, что явный эгоизм, её окружающих родных людей, она не могла или не хотела замечать? Или жертвенность ради близких людей и ожидание их благодарности выше всех других доводов (скорее инстинктов)??? При тех способностях и разуме Лены, очень хорошо изложенных в рассказе, мне кажется что рациональное зерно в её действиях и поступках непременно должно было быть....