Минувшая ночь в Москве заняла второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так же тепло в темное время суток было 57 лет назад, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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