Патрушев: за 75 лет НАТО стало стабильным источником кризисов и конфликтов

За 75 лет своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций. Кроме того, государства альянса неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру — во Вьетнаме, Ираке, Ливии, Афганистане и других странах.
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