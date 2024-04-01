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Патрушев: за 75 лет НАТО стало стабильным источником кризисов и конфликтов

Патрушев: за 75 лет НАТО стало стабильным источником кризисов и конфликтов

За 75 лет своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций. Кроме того, государства альянса неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру — во Вьетнаме, Ираке, Ливии, Афганистане и других странах.

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