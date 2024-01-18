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The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым

The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым

Автор издания The Hill Глен Ховард назвал следующий шаг Запада против России в конфликте с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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АндрейБорков
Интересно, а Запад вместе с УкРуиной на Крым нападет или, как всегда, окажет &quot;всестороннюю моральную поддержку&quot;? Если вместе с УкРуиной, то через 30-40 минут после этого нападения и про Крым и про УкРуину забудут, так как начнется 3-я Мировая по полной программе. А еще часа через 2-3 понятие Запад, как впрочем и все остальное, включая ЕС, РФ, США станет &quot;преданьем старины глубокой, делами давно минувших дней&quot;. Через сутки после всего этого тем, кто останется в живых, будет глубоко по херу и Крым и Рым и собор Парижской Бога матери.
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19 час.
Александр Лагуткин
Какая атака на Крым!?  Они несколько месяцев пытались продвинуться в сторону Крыма.  В итоге всё закончилось ничем, разве что  увеличением количества и размеров кладбищ с желто-голубыми флагами.   Кстати, это символ сообщества даунов  (дебилов).  Видимо так сказывается эпидемия сифилиса  в 40-х годах на Украине, когда бабки нынешних &quot;захистников&quot; очень старались ублажать &quot;господ-немцев&quot;.  Сегодня эти толпы дебилов украинский еврей Зеленский сотнями тысяч гонит подыхать на фронте за интересы евреев американских.   Уникальный народ!?  Пообещали им халяву и они разом превратились  в &quot;пушечное мясо&quot; на американской &quot;сковородке&quot;.
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19 час.

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