The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым

АндрейБорков

Интересно, а Запад вместе с УкРуиной на Крым нападет или, как всегда, окажет "всестороннюю моральную поддержку"? Если вместе с УкРуиной, то через 30-40 минут после этого нападения и про Крым и про УкРуину забудут, так как начнется 3-я Мировая по полной программе. А еще часа через 2-3 понятие Запад, как впрочем и все остальное, включая ЕС, РФ, США станет "преданьем старины глубокой, делами давно минувших дней". Через сутки после всего этого тем, кто останется в живых, будет глубоко по херу и Крым и Рым и собор Парижской Бога матери.