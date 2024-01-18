Автор издания The Hill Глен Ховард назвал следующий шаг Запада против России в конфликте с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым
Комментарии
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АндрейБорков
Интересно, а Запад вместе с УкРуиной на Крым нападет или, как всегда, окажет "всестороннюю моральную поддержку"? Если вместе с УкРуиной, то через 30-40 минут после этого нападения и про Крым и про УкРуину забудут, так как начнется 3-я Мировая по полной программе. А еще часа через 2-3 понятие Запад, как впрочем и все остальное, включая ЕС, РФ, США станет "преданьем старины глубокой, делами давно минувших дней". Через сутки после всего этого тем, кто останется в живых, будет глубоко по херу и Крым и Рым и собор Парижской Бога матери.
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19 час.
Александр Лагуткин
Какая атака на Крым!? Они несколько месяцев пытались продвинуться в сторону Крыма. В итоге всё закончилось ничем, разве что увеличением количества и размеров кладбищ с желто-голубыми флагами. Кстати, это символ сообщества даунов (дебилов). Видимо так сказывается эпидемия сифилиса в 40-х годах на Украине, когда бабки нынешних "захистников" очень старались ублажать "господ-немцев". Сегодня эти толпы дебилов украинский еврей Зеленский сотнями тысяч гонит подыхать на фронте за интересы евреев американских. Уникальный народ!? Пообещали им халяву и они разом превратились в "пушечное мясо" на американской "сковородке".
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19 час.
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