Отелям добавят налог

Муниципалитеты получат право самостоятельно принимать решение о введении на своей территории туристического налога и об определении его ставок — такую поправку к новому законопроекту предложило правительство.
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