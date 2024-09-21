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Бюджетная материнская плата ASRock X870 Pro RS выставлена на продажу до официальног...

Бюджетная материнская плата ASRock X870 Pro RS выставлена на продажу до официальног...

Бюджетная материнская плата ASRock X870 Pro RS выставлена на продажу до официального запуска за $199Официальной запуск материнских плат X870 и X870E уже близко, и, что удивительно, одна из плат X870 уже доступна на Amazon, раскрывая дизайн и характеристики материнской платы вместе с ее ценой.

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