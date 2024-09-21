Бюджетная материнская плата ASRock X870 Pro RS выставлена на продажу до официальног...

Бюджетная материнская плата ASRock X870 Pro RS выставлена на продажу до официального запуска за $199Официальной запуск материнских плат X870 и X870E уже близко, и, что удивительно, одна из плат X870 уже доступна на Amazon, раскрывая дизайн и характеристики материнской платы вместе с ее ценой.