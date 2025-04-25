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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов сделал дубль в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ – делит лидерство с Кемпе

Форвард «Миннесоты» дважды реализовал большинство в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (5:2, 2-1).

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