Военное обозрение

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Командование ВСУ рассказало о ночных ракетных и дроновых ударах ВС РФ по объектам в Харьковской и Днепропетровской областях

Командование ВСУ рассказало о ночных ракетных и дроновых ударах ВС РФ по объектам в Харьковской и Днепропетровской областях

Ударные беспилотные летательные аппараты и ракеты были задействованы в очередной массированной атаке ВС РФ против объектов военного назначения Украины этой ночью.

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