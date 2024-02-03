Боррель на фоне ситуации в ЕС призвал тех, кто хочет мира, готовиться к войне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в рамках сложившейся на данный момент непростой социально-экономической ситуации на территории европейских государств выступил с признанием того факта, что нарастить расходы для поддержки Украины окажется трудно.
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