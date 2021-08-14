Внучка Ротару засветилась во всем черном, показав свои формы: "Сама элегантность и изящество"

София Евдокименко зачаровала фигурой в облегающем платье Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах.