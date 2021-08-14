smi.today

1 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Думают, афганский опыт им не пригодится. И Саакашвили так же думал!Виновата коррупци...
  • Вячеслав Федчук
    Одна обезьяна с гранатой у укрошумеров уже есть -теперь ещё пару тысяч талибов - уж они научат свободу любить!!!Британцы: события...
  • Вячеслав Федчук
    Видимо что-то от русского осталось - хоть и поздно соображать начал!Климкин: США могу...

Внучка Ротару засветилась во всем черном, показав свои формы: "Сама элегантность и изящество"

Внучка Ротару засветилась во всем черном, показав свои формы: "Сама элегантность и изящество"

София Евдокименко зачаровала фигурой в облегающем платье Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх