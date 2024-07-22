«Шведы говорят, что без России чемпионат мира не тот»

Три года назад один из самых талантливых российских хоккеистов Василий Подколзин уехал в НХЛ, где хорошо начал в составе «Ванкувер Кэнакс», но в последние два сезона стал меньше получать игрового времени.
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