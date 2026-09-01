Игра ценой в Бурдж-Халифу: как GTA VI стала культурным феноменом до релиза

Что такое GTA Сколько было потрачено денег на производство Маркетинг игровой студии Компании меняют график ради игры Утечки и хакерский скандал Феномен GTA VI GTA VI — это экшен с открытым миром (игровым пространством, в котором игрок можем свободно перемещаться без сильных сюжетных ограничений), действие которого разворачивается в вымышленном штате Леонида (прототипом стала Флорида).