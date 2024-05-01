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Закон и Порядок

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Место уволенной за фейки омбудсмен Денисовой заняла Зеленская

Место уволенной за фейки омбудсмен Денисовой заняла Зеленская

Миф об изнасилованных украинцах покинул информпространство вместе с уволенным за него же автором фейка Денисовой, но такую жирную, нажористую тему жаль, и на свалку с пакетиком пошла первая леди незалежной мадам Зеленская.

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