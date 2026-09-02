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Полноценная подвеска, мощный мотор Bosch и батарея 800 Вт·ч: представлен новый электровелосипед от Focus

Полноценная подвеска, мощный мотор Bosch и батарея 800 Вт·ч: представлен новый электровелосипед от Focus

10-скоростная коробка передач Shimano Cues и гидравлические тормоза Бренд Focus представил Aventura² FS 6.

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