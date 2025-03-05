Google начинает тестирование ИИ-режима поисковика с Gemini 2.0 внутри поисковой стр...

Google начинает тестирование ИИ-режима поисковика с Gemini 2.0 внутри поисковой строкиКомпания Google объявила о расширении функции «Обзоры ИИ» (AI Overviews), которая теперь будет доступна пользователям по всему миру, даже тем, кто не авторизован в системе.