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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google начинает тестирование ИИ-режима поисковика с Gemini 2.0 внутри поисковой стр...

Google начинает тестирование ИИ-режима поисковика с Gemini 2.0 внутри поисковой стр...

Google начинает тестирование ИИ-режима поисковика с Gemini 2.0 внутри поисковой строкиКомпания Google объявила о расширении функции «Обзоры ИИ» (AI Overviews), которая теперь будет доступна пользователям по всему миру, даже тем, кто не авторизован в системе.

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