Российские войска взяли пять населенных пунктов в Харьковской области

Также ВС РФ овладели поселком Керамик в Донецкой Народной РеспубликеПодразделения группировки войск «Север» ВС РФ взяли под контроль села Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья и поселок Плетеневка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.