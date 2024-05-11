Российские войска взяли пять населенных пунктов в Харьковской области

Также ВС РФ овладели поселком Керамик в Донецкой Народной РеспубликеПодразделения группировки войск «Север» ВС РФ взяли под контроль села Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья и поселок Плетеневка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
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