Районный суд в Башкортостане вынес приговор в отношении местного жителя за нападение на сотрудника полиции

В октябре 2021 года двое сотрудников полиции прибыли к Северному кладбищу города Благовещенска для проверки оперативной информации о том, что неустановленные лица на указанной территории занимаются сбытом наркотических средств.

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