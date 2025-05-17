КАМАЗ доминирует на прологе бахи «Арчеда», МАЗ в 1,5 минуте позади

КАМАЗ доминирует на прологе бахи «Арчеда», МАЗ в 1,5 минуте позадиКАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер уверенно начала второй этап чемпионата России по ралли-рейдам, стартовавший в пятницу в Волгоградской области.