«Кайсар» и «Туран» не забили голов в матче 15-го тура КПЛ. Кайсар – Туран 0:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 13 июня, 18.
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