Для тех, кто ненавидит СССР

Сергей Кочегаров

Я уже писал на тему СССР, но для англосаксов и прочих латинян (Finist the bright falcon, oldgamergeorgy, varvar67, Dux) - не ведая кто они, хочу повториться: Сегодня про СССР не болтают только самые ленивые. Все вспоминают как там плохо или хорошо жилось, что пили, что ели, чем занюхивали. Но… Имеешь-ли ты право освещать те далекие и прошедшие уже годы? Ты пишешь о жизни по бумажкам, вроде как из рассекреченных архивов ОГПУ, НКВД, КГБ? А про Ивана грозного архивы читал? Какой непорядочной сволочью он был, в про Петра «великого» который бошки самолично рубил??? И ты веришь бумажкам, которые положил в архив такой же писака, как ты сегодня? А сам то ты жил в той эпохе испытал ли её на своей шкуре чтоб осуждать? СССР перестал существовать 33 года назад 26 декабря 1991 года, а процесс его распада начался с приходом к власти меченного (Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991). То есть . те, кому 30-33 года в СССР даже не жили (но очень точно помнят и очереди и дефицит и талоны на картошку)… Те, кому сегодня 40 как раз начали жить в период «перестройки» и «консенсуса» - ну только-только в школу пошли, а ведь помнят, как в СССР над зэками в ГУЛАГе издевались. И пишут, пишут «очевидцы». Ужасная страна, ужасные люди-зомби, ничего нет, даже кружевных труселей. Сегодняшним 50-ти летним в 1991 году было 17 лет - о чем в 17 лет МЕЧТАЕШЬ? О какой политике думаешь? Да ладно, что уж там, живите и чем лучше, тем лучше. Вот только не осуждайте то, в чем не смыслите. Не осуждайте эпоху которую не знаете в которой ваши деды, отцы проливали кровь в составе СССР за вас сегодняшних. И грызли глотки фашистам. А вот грызть глотки друг другу, «на пути к общему счастью», сегодня не стоит. Вам мешают мигранты таджики, узбеки, казахи? А олигархи (работодатели) без этих «ценных специалистов» не видят «светлого будущего»… Так у нас есть правительство и пусть оно примет соответствующие законы, например, чтоб рабочие приезжали вахтовым методом только по заявкам работодателей, без семей и чтоб они (работодатели) несли за них ответственность с даты заезда до даты выезда. Пусть платят за «спецов» административные штрафы, а за уголовщину передают их силовикам. Ужесточить закон, в том числе и за пособничество и за бездействие. И глотки не придется грызть. Ведь не от хорошей жизни едут к нам гастарбайтеры. Сам я не хочу возвратиться в тот СССР который помню, не потому, что там мне было плохо, просто не хочу жить в прошлом, но хотелось бы отправить туда некоторых наших работодателей и министров (культуры, спорта, образования) для обмена опытом, там было чему поучиться.