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Несекретные материалы

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Гуцан счел законным изъятие имущества у наследников коррупционеров

Гуцан счел законным изъятие имущества у наследников коррупционеров

Генпрокурор заявил, что изъятие нажитого преступным путем имущества у наследников коррупционеров соответствует «духу закона и справедливости»Генпрокурор России Александр Гуцан назвал изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества у наследников коррупционеров законным и справедливым.

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