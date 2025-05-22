«Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
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