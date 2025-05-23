Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 6,4% в первом квартале 2025 года

Оборот обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в первом квартале 2025 года достиг 1,7 триллиона рублей, увеличившись на 6,4% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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