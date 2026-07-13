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«Бензин есть»: фальшивые карты АЗС используют для кражи аккаунтов водителей

«Бензин есть»: фальшивые карты АЗС используют для кражи аккаунтов водителей

Под предлогом проверки номера телефона злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах Специалисты компании F6 выявили сеть более чем из 60 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники похищают аккаунты пользователей мессенджеров.

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