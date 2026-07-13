«Бензин есть»: фальшивые карты АЗС используют для кражи аккаунтов водителей

Под предлогом проверки номера телефона злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах Специалисты компании F6 выявили сеть более чем из 60 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники похищают аккаунты пользователей мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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