«Бензин есть»: фальшивые карты АЗС используют для кражи аккаунтов водителей

Под предлогом проверки номера телефона злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах Специалисты компании F6 выявили сеть более чем из 60 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники похищают аккаунты пользователей мессенджеров.