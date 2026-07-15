Киев за полгода утроил число атак на русскую инфраструктуру

Заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков заявил, что за последние полгода Киев увеличил число атак на русскую территорию в три раза, стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, не считаясь с человеческими жертвами.
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