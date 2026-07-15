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Царьград

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Киев за полгода утроил число атак на русскую инфраструктуру

Киев за полгода утроил число атак на русскую инфраструктуру

Заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков заявил, что за последние полгода Киев увеличил число атак на русскую территорию в три раза, стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, не считаясь с человеческими жертвами.

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