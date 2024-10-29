Лариса Долина готова уступить сцену молодым артистам

Певица рассказала о важности преемственности поколений в творчестве Известная российская певица Лариса Долина призналась, что мечтает о том, чтобы молодые артисты со временем заняли ее место на отечественной эстраде.
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