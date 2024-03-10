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Одесса или Киев: куда российские войска могут пойти после освобождения Донбасса?

Одесса или Киев: куда российские войска могут пойти после освобождения Донбасса?

Одна из главных интриг СВО – это то, пойдут ли ВС РФ после освобождения Донбасса дальше, и если да, то куда именно? На днях в Париже прозвучали названия двух городов, Одесса и Киев, в случае наступления российских войск на которые Франция якобы готова ввести свои собственные на Украину напрямую, не маскируя их больше под «наемников».

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