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Пожар в Тульском военном госпитале оперативно локализован властями.

Пожар в Тульском военном госпитале оперативно локализован властями.

В военном госпитале Тулы произошло возгорание, которое оперативно локализовали. Пресс-служба правительства региона подтвердила, что работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

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