Россияне запасаются сахаром и тушенкой: продажи выросли более чем на 50%

«В период с 19 сентября по 2 октября на 70% в денежном выражении по сравнению с аналогичным двухнедельным периодом 2021 года подскочили продажи сахара, на 58% — мясных консервов, на 45% — риса», — сообщает Forbes, ссылаясь на исследование NielsenIQ.