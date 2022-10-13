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Россияне запасаются сахаром и тушенкой: продажи выросли более чем на 50%

Россияне запасаются сахаром и тушенкой: продажи выросли более чем на 50%

«В период с 19 сентября по 2 октября на 70% в денежном выражении по сравнению с аналогичным двухнедельным периодом 2021 года подскочили продажи сахара, на 58% — мясных консервов, на 45% — риса», — сообщает Forbes, ссылаясь на исследование NielsenIQ.

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