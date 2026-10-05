Что сделать из осенних листьев: 5 идей для сада и школы

Что можно смастерить из осенней листвы для детского сада или школы так, чтобы результат выглядел достойно, а времени ушло немного? Ниже собраны варианты разной степени сложности — от элементарных до по-настоящему изящных.
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