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«Вышибал ногой двери»: почему все подчинённые так боялись маршала Язова

«Вышибал ногой двери»: почему все подчинённые так боялись маршала Язова

wikipedia.org О крутом нраве Дмитрия Язова ходили легенды еще задолго до того, как он стал маршалом или вошел в состав ГКЧП.

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Виктор Шиховцев
Он меня призывал на срочную и увольнял в запас.
Галина Орленко
Добрейшей души был человек.
Sergej Ilin
Почему же тогда не удержал порядок в стране?
Pawel Polistchuk
Не разрешили... Зассали силой разгонять малолетнтх дебилов! А надо было как на площади Тяньаньмень в Китае!!!
Samarium
Да потому что страна к тому времени уже сгнила, благодаря всем этим горбачевым и прочим.... Не нашлось тогда настоящего лидера, который принял бы судьбоносное для страны решение....
Pawel Polistchuk
Та отож, блин...
Samarium
Имел честь лицезреть его где-то в 1981 году в Чехословакии, когда он посетил с проверкой нашу часть...суровый был мужчина. Должен сказать что все трепетали, узнав о его приезде. Прошелся со свитой по территории части, причем по всяким закоулкам, все осмотрел лично. Потом собрал личный состав в клубе и подвел итог проверки. Никого с должности не снял, в обморок тоже никто не падал, рубашки и прочие предметы обмундирования не рвал, а вел себя вполне прилично, хотя и строго...
Vlad
Начальник\командир и должен быть строг. Но справедлив! Поставил задачу-стребуй выполнение, иначе бардак. От разгильдяйства в армии хорошего не жди, зачастую смертельный исход. Хоть в стройбате, хоть на складе, хоть в танках или авиации!
Леонид
Всех дуроломов при больших звездах называли "фотографами". Но за Язовым такого не помню. Зато прекрасно помню, как прибывший к нам на повышение командир придворной дивизии МВО, чуть не упал в обморок, когда увидел фото Язова у меня в кабинете...после провала ГКЧП. Трусоваты оказались и кантемировский и таманский.
Владимир Фонарев
Тупое, а не требовательное ЧМО. Имел удовольствие с ним встречаться.
Сергей Гре_в
наверняка Язов был твоим подчиненным.. Ибо начальник ИМЕЕТ ПРАВО оценивать подчиненного.. но не наоборот..
Владимир Фонарев
А как он вёл себя после ГКЧП? "Я старый дурак. Связался.".. Если ты дурак, а тем более старый, какой же из тебя Министр обороны?
Сергей Гре_в
наверняка Язов был твоим подчиненным.. Ибо начальник ИМЕЕТ ПРАВО оценивать подчиненного.. но не наоборот.. Повторяю..
Сергей Гре_в
Короче - не по Сеньке Фонареву шапка..
Александр Денисов
У одних карьера, из деревни в педерасты, у других - в маршалы...
Nikolay Stepanov
Ну их на хуй с такими выходками.
Sergey Korneev
Мудак. Как и Лушев, впрочем. И Варенников из той же группы.... Ну и что? Одно дело измываться над подчиненными, другое дело - спасти Страну. А после ГКЧП до смертного одра - о Власти только с благодарностью.

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