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Кемеровская область присоединилась к Всероссийской акции «Свеча памяти»

Кемеровская область присоединилась к Всероссийской акции «Свеча памяти»

А накануне ночью Кузбасс присоединился к традиционной Всероссийской акции “Свеча памяти”. Огоньки зажглись у десятков мемориалов по всему региону.

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