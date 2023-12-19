"Целуй обувь": в Красноярске полиция проверяет видео с унижением мальчика на коленях

Инцидент произошёл около школы в Железнодорожном районе Красноярске ещё в конце ноября.Полиция Красноярска начала проверку после появления в сети видео, где школьники издеваются над подростком, ставят его на колени и заставляют целовать обувь.
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