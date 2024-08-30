В ТЦ "Морской" в Василеостровском районе Петербурга полиция задержала "воспитателя" девочки-подростка.
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В ТЦ "Морской" в Василеостровском районе Петербурга полиция задержала "воспитателя" девочки-подростка.