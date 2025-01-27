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Трамп под давлением: новая тактика в отношениях с Россией и Путиным

Трамп под давлением: новая тактика в отношениях с Россией и Путиным

Дональд Трамп колеблется в подходе к отношениям с Россией и Владимиром Путиным. Его представление об экономике России формируется на данных разведки, а политика подвергается давлению со стороны Джо Байдена и либералов.

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