Трамп под давлением: новая тактика в отношениях с Россией и Путиным

Дональд Трамп колеблется в подходе к отношениям с Россией и Владимиром Путиным. Его представление об экономике России формируется на данных разведки, а политика подвергается давлению со стороны Джо Байдена и либералов.
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