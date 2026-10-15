Бывший военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев получил судебный штраф в 200 тыс. руб.
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