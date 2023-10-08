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Монсон выразил надежду, что МОК вернёт российский флаг вслед за UFC

Монсон выразил надежду, что МОК вернёт российский флаг вслед за UFC

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) снимет запрет на использование флагов своей страны, как это сделал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

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