Николай Мамулат принял участие в работе круглого стола по вопросу сервисного обустройства автомобильных дорог

20 июня 2024 года в Новосибирске прошел круглый стол на тему «Проблемы сервисного обустройства автомобильных дорог».
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