Гоняться на вертолетах за реактивными "Геранями", как это раньше делали с поршневыми, теперь практически бесполезная затея.
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