В Приморье частично обрушился мост вместе с лесовозом

В районе Приморского края обрушился пролет моста, когда по нему ехал грузовик с лесом.В Красноармейском районе Приморского края обрушился один пролет моста через реку Большая Уссурка, когда по нему ехал грузовой автомобиль с пиломатериалами.
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