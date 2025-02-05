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В Приморье частично обрушился мост вместе с лесовозом

В Приморье частично обрушился мост вместе с лесовозом

В районе Приморского края обрушился пролет моста, когда по нему ехал грузовик с лесом.В Красноармейском районе Приморского края обрушился один пролет моста через реку Большая Уссурка, когда по нему ехал грузовой автомобиль с пиломатериалами.

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